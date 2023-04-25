В российских СМИ последние несколько дней публикуется информация о том, что президент Садыр Жапаров примет участие в параде по случаю Дня победы 9 мая в Москве.

К примеру, издание «Ведомости» 23 апреля сообщило, что Жапаров якобы будет единственным зарубежным лидером, который приедет в Москву на парад. При этом издание в своей публикации ссылается на своего источника.

Аналогичную информацию опубликовало издание «РИА Новости», ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

«В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы», — сказал Песков.

Что сказали в администрации Жапарова?

Пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев на вопрос «Клоопа» о том, когда президент едет в Москву ответил, чтобы журналисты ждали официальную информацию. Не уточнив, когда именно станет известно о поездке президента.

Кыргызстан одна из немногих стран, которая поддерживает с Россией дружественные отношения несмотря на то, что российская армия в феврале 2022 года вторглась в Украину.

Официальные лица страны уже говорили о нейтралитете Кыргызстана в вопросе вторжения России в Украину. Однако на деле Кыргызстан стал одной из стран, с помощью которой Россия может обходить западные экономические санкции.

По данным ЕБРР, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.