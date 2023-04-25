Пекин уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в Советский Союз. Об этом заявил МИД Китая после скандального заявления своего посла во Франции о том, что с точки зрения международного права суверенитет всех бывших советских республик можно поставить под сомнение.

«После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами, с момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР», — сказала официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Однако она прямым текстом не заявила, что Пекин не согласен с высказываниями своего посла.

Ранее посол Китая во Франции Лу Шае дал 21 апреля интервью французскому телеканалу LCI. В нем китайский дипломат заявил, что Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, «с самого начала принадлежал России», а Никита Хрущев «подарил Крым Украине во времена Советского Союза».

Лу Шае также заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран». Он призвал прекратить «препирательства» по вопросу постсоветских границ.

Интервью Лу Шая вызвало огромный резонанс, в частности высказывание китайского посла осудили страны Балтии. Так, МИД Эстонии заявил, что намерен вызвать посла Китая в Таллинне. «Наша цель — дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония — суверенное государство», — сказала министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Из центральноазиатских республик на эту тему высказались только в Казахстане. Официальный пресс-секретарь министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что «согласен с позицией МИД Китая» по этому вопросу.

В конце 1980-х—начале 90-х начался «Парад суверенитетов» — советские республики одна за другой стали принимать Декларации о суверенитете.

25 декабря 1991 года Советский Союз перестал существовать как суверенное государство. А его бывшие республики объявили о своей независимости.

Кыргызстан обрел независимость 31 августа 1991 года, приняв «Декларацию о государственной независимости».