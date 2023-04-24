Главным тренером сборной Кыргызстана стал 50-летний Штефан Таркович из Словакии. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз (КФС).

«Техническим директором КФС А. Ормомбековым была представлена информация о проделанной работе по поиску кандидатур. Так, были рассмотрены 30 кандидатов, из которых были выбраны пять, наиболее подходящих на пост главного тренера сборной страны. В итоге решением Исполкома КФС главным тренером сборной Кыргызстана по футболу утвержден специалист из Словакии Штефан Таркович», — сообщили в футбольном союзе.

По данным КФС, новый наставник сборной имеет тренерскую лицензию UEFA Pro и «достаточный опыт для того, чтобы возглавить Национальную сборную».

Также КФС перечисляет следующие достижения Тарковича:

победа на кубке Bangkok Cup/Март 2018;

выход в плей-офф Евро-2016/Июль 2016;

наивысшая позиция сборной Словакии в рейтинге ФИФА (14 место)/август 2015.

В качестве главного тренера сборной Словакии, Тарковичу удалось вывести команду на Евро-2020.

В 2022 году Тарковича отправили в отставку после домашнего поражения команды от Казахстана в матче Лиги наций (0:1).

Предыдущий тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин ушёл с поста в начале апреля. Это случилось после 9 лет работы на этой позиции.

Самым успешным годом под его руководством стал 2019-й, когда сборная страны дошла до 1/8 финала Кубка Азии — самого престижного турнира среди азиатских сборных.

В 2022 году сборная под руководством Крестинина во второй раз в истории смогла получить путевку на Кубок Азии. Турнир пройдет в январе 2024 года.

В КФС говорили, что Крестинин покинул пост по обоюдному с футбольным союзом решению. Другие подробности не разглашались. Сам Александр Крестинин не комментировал свой уход.