ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда Бишкека по подозрению в вымогательстве денег через посредников. Об этом пресс-служба Госкомитета сообщила 24 апреля.

По версии следствия, судья якобы через посредников вымогал $2 тысячи за принятие положительного решения по рассматриваемому уголовному делу. В ГКНБ сообщили, что судья в случае отказа заплатить угрожал подсудимому приговором с лишением свободы.

Госкомитет возбудил по этому факту дело по статье «Вымогательство взятки». Также по версии следствия, в коррупционную схему судья вовлек работников аппарата Ленинского райсуда и своих близких друзей.

«20 апреля с поличным после получения взятки все участники схемы были задержаны и доставлены в ГКНБ для проведения с их участием следственных действий», — сообщили в ведомстве.



21 апреля по решению Первомайского районного суда специалиста Ленинского райсуда и одного из друзей судьи заключили под стражу. В Госкомитете добавили, что согласно Конституции, привлечь судью к уголовной ответственности можно только с согласия Совета судей. Поэтому ведомство по итогам следствия направит в совет прошение на привлечение судьи к ответственности.

В Верховном суде пока не комментировали информацию ГКНБ.