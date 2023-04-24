В ГУВД Чуйской области 24 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела по факту аварии с участием школьного автобуса по трассе Бишкек – аэропорт «Манас», в котором пострадали дети.

По информации милиции, дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». По делу также назначили судебно-правовые экспертизы. Сотрудники областной милиции также посетили пострадавших детей, которые лечатся в больнице.

Авария, в результате которой в больницу доставили 27 детей, произошла 20 апреля. В автобусе находились ученики младших классов Ат-Башинской школы-лицея Сокулукского района Чуйской области.

23 апреля Главврач Городской детской больницы Акылбек Маманов сообщил, что троих из них отпустили домой, так как они получили легкие травмы.

Из четверых детей, которые были в реанимации, троих перевели в общую палату. Состояние еще одного ребенка остается тяжелым.

После аварии родители пострадавших детей обратились к президенту Садыру Жапарову, чтобы в их селе Лесное построили школу. Из-за отсутствия школы детям приходится ездить учиться в другое село.