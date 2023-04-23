Главврач Городской детской больницы Акылбек Маманов рассказал «Азаттыку» о состоянии детей, пострадавших в результате ДТП на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» 20 апреля.

По его словам, всего в результате ДТП с различными травмами в больницу доставили 27 детей. Троих из них отпустили домой, так как они получили легкие травмы. Из четверых детей, которые были в реанимации, троих перевели в общую палату.

«Состояние еще одного ребенка остается тяжелым. Он получил травму мозга, перелом челюсти и бедренной кости. Сейчас он в коме», — сообщил Маманов.