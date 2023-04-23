Сотрудников ОВД Жайылского района Чуйской области обвинили в пытках арестованного с целью получить признания в преступлении. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток (НЦПП).
По данным НЦПП, 18 апреля к ним поступило заявление о том, что в кабинете сотрудников уголовного розыска ОВД Жайылского района держат мужчину (М.Т.) не позволяя ему покинуть здание и подвергая его избиениям.
«Со слов начальника уголовного розыска, он был отпущен домой, однако в журналах регистрации среди доставленных лиц М.Т. не было ни 17, ни 18 апреля 2023 года», — говорится в сообщении НЦПП.
После посещения ОВД с пострадавшим встретились сотрудники НЦПП, который сообщил о том, что милиционеры задержали его 17 апреля в территориальной больнице Жайылского района и привезли в ОВД Жайылского района, где его избивали.
«Со слов М.Т., 3-4 сотрудника, двоих из которых звали “Рысбек” и “Арсен”, избивали его руками и ногами в область груди, ребер и по голове, надевали ему на голову пакет, били по лицу ладонями, чтобы не оставлять след. Целью побоев было получение признательного показания в краже, которую он не совершал», — говорят в Наццентре.
Пострадавший написал заявление в прокуратуру Жайылского района, где получил постановление на прохождение медицинского освидетельствования. Однако в травмпункте оперативные сотрудники ОВД препятствовали фиксированию следов избиения, оказывая психологическое давление на М.Т.
В Наццентре по предупреждению пыток отметили, что заявление пострадавшего прокуратура Жайылского района приняла и процесс его рассмотрения находится на контроле НЦПП.
По данным Генпрокуратуры, с 2019 по 2021 годы было зарегистрировано 63 факта пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов. Однако, 12 дел, связанных с пытками, были прекращены за отсутствием состава преступления.
С 2012 по 2021 годы 18 правоохранителей признаны виновными в применении пыток.