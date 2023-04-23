Сотрудников ОВД Жайылского района Чуйской области обвинили в пытках арестованного с целью получить признания в преступлении. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток (НЦПП).

По данным НЦПП, 18 апреля к ним поступило заявление о том, что в кабинете сотрудников уголовного розыска ОВД Жайылского района держат мужчину (М.Т.) не позволяя ему покинуть здание и подвергая его избиениям.

«Со слов начальника уголовного розыска, он был отпущен домой, однако в журналах регистрации среди доставленных лиц М.Т. не было ни 17, ни 18 апреля 2023 года», — говорится в сообщении НЦПП.

После посещения ОВД с пострадавшим встретились сотрудники НЦПП, который сообщил о том, что милиционеры задержали его 17 апреля в территориальной больнице Жайылского района и привезли в ОВД Жайылского района, где его избивали.