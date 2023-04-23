Новая линия завода «Кант ТШП» будет производить автоклавный газобетон. Общая сумма проекта составляет $12,1 млн, из которых $8,5 млн выделяет Кыргызско-Российский фонд развития. В Кабмине говорят, что завод позволит создать 120 дополнительных рабочих мест, а бюджет ежегодно будет получать более 100 млн сомов налоговых и социальных отчислений.

Жапаров отметил, что Кыргызстан является сырьевой базой многих полезных ископаемых, таких как: песок, гравий, гипс, мрамор, гранит и добавил, что строительство и запуск подобных заводов позволит реализовать все масштабные проекты, которые планируются в ближайшее время в республике.

«В советские времена продукция завода использовалась для строительства объектов из соседних стран, включая “Байконур”. В настоящее время продукция (трубы, шифер и плиты) выпускаемая заводом соответствует международным требованиям и включена в реестр ЕАЭС. […] Завод является крупным предприятием, ориентированным не только на внутренние нужды, но и на экспорт. Государство готово поддерживать такие предприятия на долгосрочной перспективе», — сказал он.

Завод «Асыл-Таш» будет производить керамическую плитку и керамогранит. Он обеспечит рабочими местами более 300 человек, 70-80% из которых составят местные жители. Общая сумма проекта составит 34,6 млн долларов США, 25 млн выделит Кыргызско-Российский фонд развития.

Отмечается, что завод «Асыл Таш» же не будет производить вредные отходы.

«Этот технологичный и современный завод будет ориентироваться не только на внутренние потребности рынка, но и на экспорт. Расположение завода очень выгодно с экономической точки зрения — он находится вблизи автодороги Север-Юг, рядом река Карадарья, железнодорожная станция и сам карьер», — заметил Жапаров.

Глава Кабмина подчеркнул, что отечественным предприятиям, исправно, выплачивающим налоговые и социальные отчисления, государство всегда будет оказывать поддержку и помощь.