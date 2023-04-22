В Таласской области сотрудников межрайонного управления Минсоцразвития и местного филиала ГП «Кыргызпочтасы» подозревают в присвоении денег, предназначенных для малоимущих семей. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру пишет информагентство 24.kg.

По данным надзорного органа, с 2019 по 2022 год они заходили в систему социальной корпоративной помощи и оформляли пособия на умерших, а также тех, кто выехал из страны. Ущерб государству составил 8 млн 428 тысяч сомов. По этому факту возбудили уголовное дело.

Сотрудникам Минсоцразвития и «Кыргызпочтасы» предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог», а также «Подделка документов». Их отпустили под подписку о невыезде, а большую часть ущерба они уже возместили.