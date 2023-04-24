Жители села Лесное Манасского айыл окмоту Сокулукского района обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой построить для их детей школу. По их словам, они обращались с этим вопросом во все инстанции, но им так никто и не помог.

«У нас в Лесном проживают более 1500 человек. Не осталось места куда бы мы не обратились, чтобы нам построили школу. Вот из-за отсутствия школы наши дети учатся в селе Манас, туда ехать 7 км. Зимой и летом мы возим их. Вот вчера наш автобус сбили, наши дети — 24 ребенка — оказались в больнице, некоторые попали в реанимацию, очень просим построить нам школу», — сказал один из местных жителей.

Другой мужчина заявил, что для строительства школы в селе есть все условия — есть и участок, есть и генплан, однако строительство никак не начнётся.

«Еще в 2016 году строительство школы было включено в генплан, проект одобрили, но из-за частой смены глав айыльных округов проект был приостановлен и передан другому селу [Военно-Антоновке]. Там уже строительство завершается. У нас и земля готова и генплан есть, просто помогите нам построить школу», — сказал он.

Ещё один местный житель объяснил, что добираться детям в школу в другое село очень утомительно — дорога отнимает много времени, да и школьный автобус уже изношен.

«Нас тоже так возили в детстве, это было давно. Но тогда детей было мало, население тоже, сейчас село растет, людей становится больше, дети не вмещаются в автобус. Они учатся в три смены, водителю приходится три раза возить и привозить обратно. Эта большая проблема, особенно тяжело зимой, автобус тоже старый», — объяснил он.

Авария со школьным автобусом полным детей произошла 20 апреля на трассе Бишкек — аэропорт «Манас». По данным Патрульной милиции, автобус столкнулся с микроавтобусом GoBus.

В результате аварии пострадали 27 детей. Троих из них отпустили домой, так как они получили легкие травмы. Состояние одного ребёнка крайне тяжелое — он находится в коме. У школьника перелом челюсти и бедренной кости.

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