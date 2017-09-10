Президент Узбекистана Шафкат Мирзиёев впервые за 17 лет нанес рабочий визит в Кыргызстан. Президенты двух стран подписали ряд документов, которые решают многолетние споры. Мы пригласили в студию Kloop.kg экс посла Кыргызстана в Республике Узбекистан Анвара Мокеева и подробнее расспросили о значении визита Мирзиёева.

Отношения с Узбекистаном после 2010 года

Анвар Мокеев был послом Кыргызстана в Республике Узбекистан с марта 2011 по январь 2012 года. По его словам, в то время на фоне ошских событий 2010 года отношения между двумя странами оказались в замороженном состоянии.

Мокеев рассказал, что его назначение на пост посла Кыргыстана в Узбекистане выражало готовность и открытость Кыргызстана на укрепление двусторонних отношений после трагических событий.

«Узбекская сторона тоже была заинтересована поддерживать отношения […] Хотя они своего посла в Кыргызстан не назначали […] То есть на уровне временного поверенного в делах Узбекистана в Кыргызстане», – сказал Мокееев.

Мокеев отметил, что после событий в Оше в 2010 году «часть общества в Узбекистане была настроена против Кыргызстана», что также повлияло на развитие отношений между двумя странами.

«Руководство Узбекистана не могло не учитывать вот это общественное настроение, которое существовало в из стране. Естественно, они все движения по налаживанию двухсторонних отношений делали, оглядываясь на общественные настроения в самом Узбекистане», – сказал эксперт.

Договоренности о границах

На встрече два президента подписали документы, которые решают 85% приграничных споров. По мнению Мокеева, оставшиеся 15 % нерешенных участков – это анклавы Шахимардан и Сох.

Вопрос анклавов, по мнению Мокеева, является одной из самых серьезных задач на руководств двух стран. Мокеев рассказал, что рассматривались варианты об обмене территорий.

«При осуществлении такого варианта, территория Сохского анклава переходит во владения Кыргызстана, а Кыргызстан передает Узбекистану соответствующую территорию на границе. Но это трудно, потому что [неизвестно], захотят ли жители Соха остаться в Кыргызстане», – считает Мокеев.

Договоренности по водным ресурсам

На встрече 5 сентября президент Узбекистана Шафкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан намерен принимать участие в строительстве всех крупных ГЭС в Кыргызстане, в том числе в строительстве Камбар-Аты.

По мнению эксперта, Узбекистан выступал против строительства ГЭС из-за рисков затопления больших участков Узбекистана в случае техногенных или природных катаклизмов.

«Второй аргумент. Узбекистан всегда выступал против строительства этих ГЭС, которые будут сопровождаться строительством высоких плотин, из-за того, что Кыргызстан может в любое время закрыть доступ к поливной воде», – сказал Мокеев.

По словам Мокеева, без участия Узбекистана в строительстве ГЭС в Кыргызстане, было бы трудно привлечь финансовую помощь других стран.

«Например Китай никогда не принимает участия в финансировании таких спорных объектов. Не смотря на то, что это им выгодно. Но, поскольку одна из стран выступает против, Китай никогда не идет на такие шаги», – сказал Мокеев.

По словам Мокеева, руководство Кыргызстана всегда выступало «за совместное строительство и эксплуатацию» крупных гидро-энергетических сооружений. По его мнению, участие Узбекистана в строительстве ГЭС – это показатель доверия между руководствами двух стран.

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