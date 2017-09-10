Работа мексиканского режиссера «Форма воды» получила главную награду кинофестиваля в Венеции. Фильм рассказывает об истории любви немой женщины и человека-амфибии.

Главная награда Венецианского кинофестиваля досталась фильму Гильермо дель Торо впервые в карьере режиссера.

В фильме рассказывается о любви немой женщины Элайзы, которая в годы Холодной войны работала в правительственной лаборатории США, к человеку-амфибии.

Премьера «Формы воды» состоится в США в начале декабря.

Предыдущей лучшей работой мексиканца критики признавали «Лабиринт фавна», который вышел на экраны 10 лет назад.

Награду за лучшую режиссуру завоевал француз Ксавье Легран, снявший «Опекунство». А главный приз жюри достался израильскому режиссеру Самуэлю Маоза за фильм «Фокстрот».

Лучшей актрисой стала Шарлотта Рэмплинг («Ханна»), а лучший актером — Камел Эль Баша («Оскорбление»).

Приз за лучший сценарий достался англичанину Мартину Макдонаху за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

74-й Венецианский кинофестиваль прошел в Италии с 30 августа по 9 сентября.

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