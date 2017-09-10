Противостоящая властям Мьянмы «Армия спасения рохинджа» предложила перемирие один месяц из-за гуманитарного кризиса в северном штате Ракхайн.

«Армия спасения рохинджа» заявила, что перемирие вступит в силу 10 сентября и продлится в течение месяца. Они призвали армию Мьянмы также прекратить огонь.

По словам повстанцев, они готовы прекратить огонь, чтобы остановить продовольственный кризис в северном штате Ракхайн.

Правительство Мьянмы пока никак не отреагировало предложение о перемирии.

По данным ООН, после начала боевых действий около 290 тысяч рохинджа покинули штат Ракхайн на севере Мьянмы и бежали в соседний Бангладеш.

Из-за огромного наплыва беженцев из Мьянмы ООН выделила Бангладешу 7 млн долларов гуманитарной помощи..

Конфликт в Мьянме

В августе в результате массовых столкновений между армией Мьянмы и мусульманами-рохинджа погибли 400 человек. Десятки тысяч мусульман покинули свои дома и бежали в соседнее государство Бангладеш.

Причиной конфликта стало нападение группы мусульман «Армия спасения рохинджа» на 30 полицейских постов на севере штата Ракхайн. Тогда погибли 12 человек.

Члены «Армии спасения рохинджа» утверждают, что их главная цель — спасти мусульман Мьянмы от дискриминации властей. Власти же считают «Армию спасения» террористической группировкой.

Люди, ради своей безопасности покинувшие Мьянму, утверждают, что после нападения повстанцев на полицейские посты военные начали сжигать дома, где проживали рохинджа.

История конфликта

Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-араканцами, которые составляют этническое большинство, в Ракхайне длится больше 70 лет.

Ситуация ухудшилась после массовых беспорядков в 2012 году, а затем в 2016, когда власти ввели войска в штат Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа. С тех пор преследования рохинджа не прекращаются.

Представители ООН утверждают, что армия и полиция избивали, насиловали и убивали рохинджа, назвав эти действия «преступлением против человечества».

Правительство Мьянмы неоднократно отрицало, что преследует и дискриминирует рохинджа, называя заявления о нарушении прав человека и геноциде «фальшивым новостями» и «пропагандой».

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