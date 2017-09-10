Аппарат правительства сообщил, что премьер-министр накажет своего водителя за нарушение правил дорожного движения. Видео, на котором кортеж Исакова не пропустил пешехода, было частью интервью премьера изданию «Настоящее время».

Заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства Гульнура Торалиева сообщила, что премьер-министр Сапар Исаков накажет своего водителя, нарушившего правила дорожного движения(ПДД).

Нарушение было снято на видео во время интервью Исакова, за рулем сидел охранник премьер-министра.

«По нарушению кортежем Сапара Исакова ПДД сообщаю, что премьер-министр в курсе инцидента и примет меры к сотруднику охраны, благодарит пользователей социальных сетей за активное информирование о нарушениях», — написала в фэйсбуке Торалиева.

Видео, на котором автомобиль премьер-министра нарушил правила дорожного движения, сняло издание «Настоящее время».

Момент нарушения был одним из видеокадров большого интервью Сапара Исакова журналистке Жибек Бегалиевой, которая также находилась в машине.

Оператор снял нарушение из автомобиля премьер-министра, а кадр во время интервью был показан дважды.

Позже информагентство 24.kg этот отрезок интервью выложило на видеохостинг Youtube под названием «Не пропустили пешехода».

Адвокат Искен Афиджанов в фэйсбуке спросил у Патрульной милиции, будут ли привлечены к ответственности водители Исакова.

«Кортеж премьер-министра Сапара Исакова, едущий без спецсигналов, о чем даже упомянул сам господин Исаков в своем интервью, на пересечении улиц Манаса и проспекта Чуй нашей столицы не пропустил пешехода, переходящего дорогу на разрешительный сигнал светофора по пешеходному переходу», — написал он.

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