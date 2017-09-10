Премьер-министр Сапар Исаков приказал выделить из госбюджета дополнительные 140 млн сомов для закупки противодиабетических препаратов и проведения неонатального скрининга — обследования новорожденных на выявление нарушении обмена веществ.

На выделенные деньги закупят препараты для пациентов с диабетом.

Так как плоховидящие пациенты с сахарным диабетом при приеме инсулина не видят градации доз на шприцах, правительство закупит картриджные формы инсулинов и шприц-ручки.

Для больных несахарным диабетом закупят препараты антидиуретического гормона. Если не принимать этот гормон, то пациенту придется пить до 15 литров воды в сутки для нормального самочувствия.

На январь 2017 года в Кыргызстане более 16 тысяч людей страдают сахарным диабетом и нуждаются в инсулинотерапии, еще у 700 человек диагностирована несахарный диабет.

Также выделенные средства потратят на проведения неонатального скрининга для новорожденных.

Неонатальный скрининг — это массовое обследование новорожденных на эндокринные и наследственные болезни обмена веществ. Такое обследование позволяет выявлять заболевания на доклинической стадии (когда еще заболевание еще не проявилось).

В Кыргызстане за последнее десятилетие число детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось в четыре раза и возникла необходимость внедрения неонатального скрининга.

Также в стране высокий уровень детской смертности. В 2016 году более 21% новорожденных погибли из-за врожденных аномалий.

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