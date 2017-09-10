Кыргызстанка Валентина Шевченко проиграла в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аманде Нуньес. У бразильянки осталось звание чемпионки мира и чемпионский пояс.

В рамках ночи боев UFC 215 в поединке за пояс в легчайшем весе встретились кыргызстанка Валентина Шевченко и бразильянка Аманда Нуньес. По итогам пяти раундов победа, а вместе с ней и чемпионский пояс, достались Аманде Нуньес.

Первый раунд соперницы вели очень осторожно, очевидно, экономя силы для пятираундового поединка. Поначалу преимущества не было ни у одной из спортсменок.



Начало второго раунда было скупым на активные действия, но под конец пятиминутки Шевченко разыгралась и нанесла по сопернице серию ударов.

Бой был напряженным, спортсменки пытались держать дистанцию. Поединок шел на равных, явного преимущества не было до последнего раунда.



Нуньес повалила соперницу на спину в последние секунды поединка. Шевченко не рисковала и поплатилась за свою осторожность победой. Аманда Нуньес сохранила свои титул и чемпионский пояс.

Бой между обладательницей чемпионского пояса в легчайшем весе Амандой Нуньес и первой строчкой мирового рейтинга этой весовой категории Валентиной Шевченко стал главным боем вечера.

Титульный поединок между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом, который должен был стать основным, был отменен.

По иронии, у Борга, как и у Нуньес в июле, обострился синусит и он не сумел выйти на поединок.



Нуньес и Шевченко должны были сойтись в поединке за пояс в легчайшей весовой категории еще в июле. Однако боя не случилось, по причине болезни Аманды Нуньес. Бразильянка тогда сослалась на обострение хронического синусита и отказалась выйти в октагон.

Спортсменки уже встречались в марте прошлого года. Тогда по итогам трех раундов судейская коллегия также присудила победу Нуньес.

После того поражения кыргызстанка выиграла в поединках с Холли Холм и Джулианной Пенья, что позволило ей занять первую позицию рейтинга UFC в своей весовой категории.

Чемпионский пояс в легком весе Нуньес завоевала в конце прошлого года, победив в бое против Ронды Раузи.



Ночь боев UFC 215 прошла в городе Эдмонтон (Канада).

Фото: Getty Images/Christian Petersen.