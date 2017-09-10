Инсталляцию с изображением ребенка установили прямо на границе США и Мексики у стены, построенной, чтобы оградиться от нелегальной миграции. По замыслу художника, это должно привлечь внимание к проблемам мигрантов во всем мире.

Автор инсталляции — французский граффити-художник JR.

Он считает, что таким образом привлечет внимание к проблеме мигрантов.

Meet Kikito, he turned 1 year old last April. The piece is visible close to the Tecate border for a month. Check it out (link to the location in my bio) Публикация от JR (@jr) Сен 7 2017 в 12:18 PDT

Изображение размером в 20 метров в высоту установили прямо над пропускным пунктом в Текате на американо-мексиканской границе, передает издание «Ассошейд пресс».

Ранее JR уже выставлял огромные портреты с целью привлечь внимание к социальным проблемам.

В период с 2004 по 2006 год JR стал известен благодаря проекту Portraits of a Generation — «Портреты поколения». Он сделал множество портретов молодых людей, живущих на стройках в окрестностях Парижа.

Их фотографиями в большом формате она развесил на стенах Парижа.

В 2007 году он вместе с Марко Береби выставил фотографии израильтян и палестинцев, лицом к лицу, в восьми палестинских и израильских городах, по обе стороны Израильского разделительного барьера.

«Героями проекта являются все те, кто, по обе стороны стены, позволил мне выставить портреты на своих домах», — сказал JR, комментируя свои работы.

Работы художника можно увидеть в множестве стран на разных континентах от Латинской Америки до Африки.

Tibetan faces – Offrande du Mantala – work by the incredible Artist @gaobogb at the Museum of Photography of Paris @mep_paris Публикация от JR (@jr) Фев 12 2017 в 10:02 PST

Так стены Нью-Йорка украшает “групповое фото” детей мигрантов XX века, а в музее фотографии в Париже хранятся камни с изображением лиц жителей Тибета.

5:25 AM, New York – Migrants 👁 Публикация от JR (@jr) Фев 23 2017 в 2:27 PST

Арт-критик Фабрис Бусто назвал JR — «Картье Брессоном 21 века». Сам JR называет себя просто «городским артивистом».

#TBT LIBERIA 2006 – children's hospital Публикация от JR (@jr) Янв 26 2017 в 6:13 PST

В октябре 2011 года JR выиграл премию TED. Он получил 100 тысяч долларов за «желание изменить мир».

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