Инсталляцию с изображением ребенка установили прямо на границе США и Мексики у стены, построенной, чтобы оградиться от нелегальной миграции. По замыслу художника, это должно привлечь внимание к проблемам мигрантов во всем мире.
Автор инсталляции — французский граффити-художник JR.
Он считает, что таким образом привлечет внимание к проблеме мигрантов.
Изображение размером в 20 метров в высоту установили прямо над пропускным пунктом в Текате на американо-мексиканской границе, передает издание «Ассошейд пресс».
Ранее JR уже выставлял огромные портреты с целью привлечь внимание к социальным проблемам.
В период с 2004 по 2006 год JR стал известен благодаря проекту Portraits of a Generation — «Портреты поколения». Он сделал множество портретов молодых людей, живущих на стройках в окрестностях Парижа.
Их фотографиями в большом формате она развесил на стенах Парижа.
В 2007 году он вместе с Марко Береби выставил фотографии израильтян и палестинцев, лицом к лицу, в восьми палестинских и израильских городах, по обе стороны Израильского разделительного барьера.
«Героями проекта являются все те, кто, по обе стороны стены, позволил мне выставить портреты на своих домах», — сказал JR, комментируя свои работы.
Работы художника можно увидеть в множестве стран на разных континентах от Латинской Америки до Африки.
Так стены Нью-Йорка украшает “групповое фото” детей мигрантов XX века, а в музее фотографии в Париже хранятся камни с изображением лиц жителей Тибета.
Арт-критик Фабрис Бусто назвал JR — «Картье Брессоном 21 века». Сам JR называет себя просто «городским артивистом».
В октябре 2011 года JR выиграл премию TED. Он получил 100 тысяч долларов за «желание изменить мир».
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