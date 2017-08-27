Жизнь в картинах Айканыш Ибраимовой. Как внучка известного советского политика стала художницей

Айканыш Ибраимова — внучка легендарного председателя Совета Министров Кыргызской ССР Султана Ибраимова. В интервью Kloop.kg девушка рассказала как покоряла Москву, зачем стала художницей и почему она хочет вернуться в Кыргызстан.

Художница Айканыш Ибраимова — студентка художественного факультета Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

В будущем она планирует стать художником-постановщиком в кино и на телевидении.

Корреспондент Kloop.kg Иван Янушкевич побеседовал с девукшой и узнал, что побудило ее уехать в Москву, что она рисует и как повлиял на ее творчество дедушка — политический деятель Султан Ибраимов.

Повествование ведется от лица Айканыш Ибраимовой.