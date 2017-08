Непобежденный, один из лучших боксеров современности Флойд Мейвезер одержал победу в поединке с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Ирландец не сумел выстоять против боксера 12 раундов.

Многократный чемпион мира Флойд Мейвезер, лучший боксер последних 25 лет, одержал победу над бойцом ММА Конором Макгрегором. Бой закончился в десятом раунде техническим нокаутом. Опытный Мейвезер вымотал соперника и без особых усилий одержал над ним победу.

Конор Макгрегор начинал бой очень активно. Быстрый и ловкий ирландец много двигался, наносил серии точных ударов. Мейвезер в основном защищался и действовал очень осторожно.

К шестому раунду Макгрегор, не привыкший к 12-раундовым поединкам, просто устал и заметно сдал позиции, в то время как Мейвезер прибавил ходу, нанес серию ударов по сопернику и одержал победу техническим нокаутом.

Флойд Мейвезер выиграл свой последний в карьере 50-й поединок и уходит из спорта непобежденным.

По окончании поединка победитель признался, что соперник оказался куда сильнее, чем он думал.

“He’s a lot better than I thought he was.” #Mayweather on #McGregor #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/6lhKYWB4yu

