Непобежденный, один из лучших боксеров современности Флойд Мейвезер одержал победу в поединке с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Ирландец не сумел выстоять против боксера 12 раундов.

Многократный чемпион мира Флойд Мейвезер, лучший боксер последних 25 лет, одержал победу над бойцом ММА Конором Макгрегором. Бой закончился в десятом раунде техническим нокаутом. Опытный Мейвезер вымотал соперника и без особых усилий одержал над ним победу.

Конор Макгрегор начинал бой очень активно. Быстрый и ловкий ирландец много двигался, наносил серии точных ударов. Мейвезер в основном защищался и действовал очень осторожно.

К шестому раунду Макгрегор, не привыкший к 12-раундовым поединкам, просто устал и заметно сдал позиции, в то время как Мейвезер прибавил ходу, нанес серию ударов по сопернику и одержал победу техническим нокаутом.

Флойд Мейвезер выиграл свой последний в карьере 50-й поединок и уходит из спорта непобежденным.

По окончании поединка победитель признался, что соперник оказался куда сильнее, чем он думал.

«Это был мой последний бой, конечно. Я выбрал правильного партнера по танцам. Конор Макгрегор, ты адский чемпион», — сказал Мейвезер после поединка.

«Бой века» — так окрестили этот поединок журналисты и болельщики сразу после его анонса.

Поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором наделал много шума еще до своего начала.

Особенность этого боя в том, что ирландец Макгрегор, не имевший никакого опыта в боксе, бросил вызов Флойду Мейвезеру — обладателю 15 мировых титулов, непобежденному боксеру, который одержал победу над более чем двадцатью действующими и бывшими чемпионами мира.

Чемпион UFC Конор Макгрегор на протяжении нескольких месяцев добивался боя против Мейвезера и согласился на все условия оппонента. Поединок прошел по боксерским правилам.

Для Конора Макгрегора этот поединок — боксерский дебют, на подготовку к нему у ирландца было всего несколько месяцев. Но амбициозного и дерзкого Макгрегора будто совершенно не волновало явное преимущество в ринге многократного чемпиона мира по боксу.

По мнению экспертов и букмекеров, Флойд Мейвезер был безоговорочным фаворитом встречи. Более того, сам боксер обещал оппоненту премию в размере 30 тысяч долларов, если тот просто выстоит против него все 12 раундов.

По общему признанию, проигрыш Макгрегора на него особенно не повлияет. Сама встреча для ирландца — возможность лишний раз напомнить о себе и выйти на новую аудиторию.

Но дело, конечно, не только в этом, бой века подразумевает огромные гонорары. Мейвезер получит за поединок 100 млн долларов, а Макгрегор — 30. К этим гонорарам прибавятся еще и проценты с продаж билетов и трансляций.

Самый дешевый билет на поединок стоил 1500 долларов.

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