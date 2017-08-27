В Москве прошел митинг «За свободный интернет», часть его участников вышла с плакатами с надписью «Свободу Али Ферузу». Их задержали за то, что плакат в поддержку журналиста не соответствовал теме митинга.

Полиция арестовала 17 человек на митинге «За свободный интернет», прошедшем 26 августа. Среди задержанных — сторонники журналиста Али Феруза и ЛГБТ-активисты.

Как сообщают российские СМИ, полиция объяснила задержание тем, что плакат в поддержку журналиста не соответствовал заявленной теме митинга. ЛГБТ-активистов задержали за попытку развернуть радужный флаг.

В митинге принимали участие 2 тысячи человек. Они выступили против цензуры в интернете, запрета анонимайзеров и VPN.

Демонстранты требовали отменить «пакет Яровой» и отпустить Дмитрия Богатова, учителя математики, арестованного за установку на своем компьютере узла сети Tor. Богатова обвиняют в призывах к терроризму и беспорядкам.

Кто такой Али Феруз?

Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) — журналист российского издания «Новая Газета». Он гражданин Узбекистана, но покинул страну в 2011 году из-за проблем с властями.

По словам Феруза, в 2008 году спецслужбы пытались завербовать его, но он отказался. Тогда журналиста похитили и пытали два дня, угрожая убийством, а потом отпустили.

В 2012 году у мужчины украли паспорт, чтобы его восстановить, ему требуется вернуться в Узбекистан.

Его задержали в марте 2017 года по требованию властей Узбекистана. В полиции он почувствовал себя плохо и его отпустили с подпиской о явке на суд.

Правоохранители составили на него протокол о нарушении правил въезда в страну. Предоставить политическое убежище ему отказали из-за «отсутствия оснований».

В начале августа Басманный суд Москвы постановил выдворить Феруза из страны за «нарушения миграционного законодательства».

После оглашения приговора о выдворении Феруз попытался покончить с собой, заявив, «что лучше умрет, чем вернется в Узбекистан». После суд отложил его депортацию из-за решения Европейского суда по правам человека.

В России Феруз сотрудничал с правозащитными организациями «Гражданское содействие» и Amnesty International. Позже он стал писать для «Новой газеты».

В редакции издания считают, что статьи Феруза помогли организовать диалог между московскими властями и мигрантами.

Его расследование помогло освободить из подвалов продуктового магазина на окраине Москвы граждан Кыргызстана, которых долгое время удерживали в рабстве.

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