Король Испании Филипп VI вместе с премьер-министром Марионом Рахой возглавили марш против терроризма в Барселоне, прошедший под лозунгом «Я не боюсь!». В демонстрации участвовали более полумиллиона человек.

Рядом с королем в первых рядах марша, прошедшего 26 августа, шли полицейские, врачи и продавцы с бульвара Рамбла — именно они 17 августа первыми пришли на помощь пострадавшим от атаки террористов.

Демонстранты несли широкий баннер с лозунгом «Я не боюсь» на каталонском языке. Также в руках людей были лозунги против исламофобии и продажи испанского оружия Саудовской Аравии.

В акции протеста приняли участие более полумиллиона человек.

Король Филипп VI и премьер-министр Испании призвали всех выйти на марш, чтобы показать единство Каталонии и остальной Испании в борьбе с терроризмом.

Ранее власти Каталонии неоднократно заявляли о том, что хотят стать независимой от Испании государством.

В Каталонии в октябре этого будет проведен референдум с вопросом: «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?

Серия терактов в Каталонии

На бульваре Рамбла центре Барселоны фургон на большой скорости врезался в толпу прохожих. В результате наезда погибли 13 человек, еще 100 пострадали.

Через 8 часов после наезда на пешеходов на улице Рамбла, в городе Камбрильс, в 110 километрах от Барселоны, неизвестные пытались совершить аналогичный теракт с наездом на людей.

Полиция застрелила пятерых человек в автомобиле «Ауди А3», которые пытались наехать на толпу прохожих. У них обнаружили пояса смертников, но позже выяснилось, что это были муляжи. В инциденте пострадало 6 человек, среди них полицейские.

В этот же день в 90 километрах от Камбрильсе, в муниципалитете Альканар, прогремел взрыв в частном доме. В результате взрыва погиб один мужчина, еще семеро жителей окрестных домов пострадали.

Ответственность за серию терактов взяло на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

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