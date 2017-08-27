Суд признал виновным в изнасиловании двух девушек лидера индийской религиозной организации. Его сторонники устроили бунт, в результате погибло не менее 30 человек, а в Индии объявили режим чрезвычайного положения.

Что случилось?

В индийском городе Панчкула, штат Харьяна, 25 августа прошел суд над Рамой Рахимом Сингхом — лидером религиозной организации «Дера Саша Сауда».

Его обвиняют в изнасиловании двух своих последовательниц в 2002 году. Об этом стало известно из анонимного письма опубликованного в одной из местных газет.

Дело об изнасиловании завели в 2007 году, в 2014 собрали все доказательства.

Сам Рахим отрицает свою вину, утверждая, что не мог изнасиловать девушек по «медицинским причинам».

После суда его взяли под стражу, ему грозит от семи лет тюрьмы. Точный срок определят 28 августа.

Около 200 тысяч сторонников Рахима Сингха 25 августа собрались у здания суда, ожидая приговора.

После оглашения вердикта, они устроили бунт, считая его несправедливым.

Последователи Сингха громили железнодорожные станции, поджигали автомобили и нападали на полицию.

В массовых беспорядках погибли не менее 30 человек, около 200 человек получили ранения, более 500 арестованы.

Власти страны ввели режим чрезвычайного положения.

Власти заранее ожидали беспорядки и направили в Панчкулу 50 тысяч полицейских и военных, чтобы не допустить кровопролития.

Магазины, школы, общественные учреждения в районах, где собрались сторонники организации закрыли.

Сейчас полиции удалось остановить беспорядки в Панчкуле. В некоторых городах штатов ввели комендантский час.

Кто такой Рахим Сингх?

Рахим Сингх — лидер духовной организации «Дера Саша Сауда», которая занимается благотворительной деятельностью.

Он проповедует отказ от мяса, алкоголя и молочных продуктов и помогает беднякам, строит им школы, оказывает бесплатную медицинскую помощь.

Местные СМИ сообщают, что таких религиозных организаций в Индии более девяти тысяч, но «Дера Саша Сауда» крупнейшая и имеет более 60 млн последователей по всей стране и миру.

Рама Рахим Сингх возглавил ее в 1992 году. Он регулярно снимается в пропагандистских видеороликах, где прославляет свою секту.

Его видео набирают несколько миллионов просмотров на ютубе. Обычно его представляют в образе героя, который катается на мотоциклах, всегда побеждает в различных видах спорта и появляется в кадре из пламени.