В Азербайджане закрыли последнее независимое информационное агентство «Туран». Его руководителя Мехмана Алиева арестовали на три месяца из-за обвинений в уклонении от налогов и незаконном предпринимательстве.

Международный комитет защиты журналистов назвал «Туран» единственным независимым СМИ в Азербайджане и призвал власти прекратить гонения его сотрудников.

Руководителя издания Мехмана Алиева арестовали на три месяца из-за обвинений в уклонении от налогов, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Сам Алиев отрицает все обвинения и назвал свой арест «политическим заказом».

Суд также заблокировал банковские счета «Турана», 1 сентября агентство закроется.

«B подобной ситуации нормальное функционирование агентства становится крайне сложным. Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив “Туран” вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время», — сказали представители издания.

В мае этого года бакинский суд заблокировал азербайджанскую службу «Радио Свобода» и еще четыре местных СМИ.

По мнению прокуратуры, эти издания «угрожали национальной безопасности».

Азербайджан занимает самые низкие строчки в мировых рейтингах свободы прессы.

В рейтинге правозащитной организации «Freedom House» страна заняла 190-е место.

Информационное агентство «Туран» был основан в 1990 году группой независимых журналистов, которые отказались работать в государственных СМИ.

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