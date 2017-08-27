Прошедший по штату Техас ураган «Харви» назвали самым сильным за последние 13 лет. Как минимум двое человек погибли, несколько домов разрушены, 200 тысяч человек остались без электричества.

Фото: ABC

Скорость ветра в центре урагана достигала 215 километров в час. «Харви» назвали самым мощным штормом на материковой части США с 2004 года.

Фото: GETTY IMAGES

Первым под ураган попал город Рокпорт, в его окрестностях были разрушены несколько зданий.

Фото: GETTY IMAGES

По официальным данным погибли двое человек, более 200 тысяч по всему штату остались без электричества.

Фото: AFP

После удара по Рокпорту, ураган ослабел, однако ожидается, что из-за ливней могут начаться наводнения. В Рокпорте и Хьюстоне уже выпало полметра осадков.

Фото: ABC

Власти Техаса уже организовали спасательные работы, однако ливень и сильный ветер мешают спасателям.

Фото: REUTERS

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что некоторые районы настолько пострадали от шторма, что будут непригодны для жилья ближайшие нескольких месяцев.

Фото: REUTERS

Пока неизвестно, какая сумма уйдет на восстановление Техаса.

Фото: Brett Buffington

Ураган затронул и нефтяной сектор страны. Добыча нефти снизилась из-за «Харви».

Фото: Brett Buffington

Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США сообщило, что нефтегазовые компании США, работающие на шельфе Мексиканского залива, эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок.

Фото: TheNationalUAE

Из-за того, что Техас находится на побережье Мексиканского залива, там часто происходят тропические штормы.

Часть самых разрушительных в истории США ураганов пришлась именно на этот штат.

Так, в 1875 году ураган в городе Индианол унес жизни 400 человек, а от галвестонского шторма погибло от 8 до 12 тысяч человек.

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