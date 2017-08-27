Прошедший по штату Техас ураган «Харви» назвали самым сильным за последние 13 лет. Как минимум двое человек погибли, несколько домов разрушены, 200 тысяч человек остались без электричества.

Скорость ветра в центре урагана достигала 215 километров в час. «Харви» назвали самым мощным штормом на материковой части США с 2004 года.

Первым под ураган попал город Рокпорт, в его окрестностях были разрушены несколько зданий.

По официальным данным погибли двое человек, более 200 тысяч по всему штату остались без электричества.

После удара по Рокпорту, ураган ослабел, однако ожидается, что из-за ливней могут начаться наводнения. В Рокпорте и Хьюстоне уже выпало полметра осадков.

Власти Техаса уже организовали спасательные работы, однако ливень и сильный ветер мешают спасателям.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что некоторые районы настолько пострадали от шторма, что будут непригодны для жилья ближайшие нескольких месяцев.

Пока неизвестно, какая сумма уйдет на восстановление Техаса.

Ураган затронул и нефтяной сектор страны. Добыча нефти снизилась из-за «Харви».

Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США сообщило, что нефтегазовые компании США, работающие на шельфе Мексиканского залива, эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок.

Из-за того, что Техас находится на побережье Мексиканского залива, там часто происходят тропические штормы.

Часть самых разрушительных в истории США ураганов пришлась именно на этот штат.

Так, в 1875 году ураган в городе Индианол унес жизни 400 человек, а от галвестонского шторма погибло от 8 до 12 тысяч человек.

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