Индия и Китай в течение двух месяцев спорят из-за гималайского плато Доклам, расположенного на стыке индийской, китайской и бутанской границ. Причиной конфликта стало строительство автотрассы, инициированное Китаем. Власти Китая и Индии ввели на территорию плато свои войска.

В июне китайские инженеры начали строить дорогу, чтобы соединить плато Доклам и китайский Тибет. Бутан и Индия выступают против строительства.

Власти Индии утверждают, что для дороги придется снести два индийских бункера. Индийские войска заняли территорию плато 18 августа и вынесли китайских строителей с плато Доклам.

Пекин также отправил своих военных на плато, и утверждает, что эта территория принадлежит Китаю.

Теперь на приграничной территории индийские и китайские военные «стоят друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки».

МИД Китая потребовал от Индии «немедленно вывести войска с китайской территории».

Индия согласилась на эти условия, если китайская сторона выведет свои войска и прекратит строительство дороги.

Доклам — участок на стыке трех границ, с 1961 года изображенный на картах королевства Бутан, как часть его территории.

Однако Китай не признает это и также имеет притязания на плато. По словам китайских властей, еще в 1890 году Доклам передали Китаю британские власти.

Королевство Бутан связано тесными дипломатическими отношениями с Индией. Индия не признает договор 1890 года.

Это гималайское плато стратегически важная территория и для Китая, и для Индии.

Индийские власти опасаются, что овладев территорией Доглама, Китай будет угрожать коридору Силигури — маленькому перешейку, зажатому между Бангладешем и Непалом, соединяющему индийские штаты.

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