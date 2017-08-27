Британец Кит Брони стал первым в мире переводчиком эмоджи. Его обязанность переводить обычный текст в набор смайликов и символов для различных компаний.

Лондонское бюро переводов искало специалиста по эмоджи с декабря 2016 года.

Генеральный директор бюро сказал, что они открыли вакансию, когда один из клиентов просил перевести его дневники на язык смайликов.

«Мы ищем необыкновенного человека, который сможет привнести человечный подход там, где машинный перевод не справляется, и поможет нам стать ведущими специалистами в переводе языка эмоджи», — было написано в вакансии.

В августе 2017 года они нашли такого человека — британец Кит Брони стал первым в мире переводчиком эмоджи.

Сам мужчина говорит, что его обязанность — переводить и консультировать клиентов бюро по использованию эмоджи.

«Иногда речь идет о том, чтобы перевести обычный в текст в набор эмоджи, который несет приблизительно тот же смысл. Но чаще нас спрашивают о том, какие эмоджи лучше всего дополнят определенный текст», — говорит Брони.

Чтобы пройти отбор, британцу пришлось пройти тест. Среди заданий было перевести набор смайликов в обычный текст и наоборот, например перевести в эмоджи монолог Гамлета.

Сколько будет получать переводчик эмоджи пока неизвестно.

Еще в 2015 году было запущено приложение SpeakEmoji, переводящее человеческую речь в эмоджи. В 2017 году похожие приложения запустили «Гугл» и «Самсунг».

Программа от «Гугла» Supersonic Fun Voice Messenger записывает речь пользователя и переводит на эмоджи все, что только возможно.

«Самсунг» утверждает, что его эмоджи-переводчик Wemogee поможт людям с дефектом речи. Программа переводит текст в эмоджи и наоборот.

Что такое эмоджи?

Эмоджи прозвали набор символов, которые сейчас используются в интернет-переписке. Впервые их придумали в начале 90-х годов в Японии.

Чтобы они смогли отображаться в мобильных телефонах, эмоджи добавили в Юникод — международный стандарт кодирования символов.

На сегодня существует более 2500 эмоджи. Брони говорит, что эмоджи — «проявление языка, которое набирает популярность быстрее других».

В 2016 году компания «Эппл» добавила более ста новых иконок, для «отражения разнообразия по всему миру».

Так, добавили радужный флаг ЛГБТ или иконку с родителем-одиночкой. За два года до этого появилась возможность менять цвет кожи эмоджи.

Некоторые компании все чаще используют для общения с клиентами эмоджи вместо обычных слов.

В 2015 году автомобильная компания «Шевроле» опубликовала пресс-релиз состоящий только из эмоджи.

В 2017 году эмоджи посвятили полнометражный мультфильм.

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