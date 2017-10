Президент Алмазбек Атамбаев раскритиковал спецкоординатора Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азая Гулиева за его слова о «цензуре» в Кыргызстане. Однако Гулиев этого не говорил, а Атамбаев сделал выводы на основе неверного синхронного перевода.

Скандал разгорелся во время встречи Атамбаева с международными наблюдателями вечером 16 октября.

Президент Кыргызстана был недоволен высказываниями Гулиева, которые он сделал ранее в тот же день на пресс-конференции Парламентской ассамблеи ОБСЕ — Атамбаева, в частности, возмутили слова о том, что в Кыргызстане существует цензура.

Атамбаев произнёс длинную речь, суть которой сводилась к тому, что власти Кыргызстана имеют такое же право подавать на СМИ за клевету, как и власти западных стран.

Гулиев ответил, что не говорил слов о «цензуре», и СМИ неправильно поняли его.

Это вызвало уже новый скандал — Атамбаев обвинил информагентство «АКИпресс», на чей материал о выступлении Гулиева он опирался, а «АКИпресс» на следующий день призвало Гулиева принести извинения.

В качестве доказательства своей правоты, «АКИпресс» процитировал переводчика пресс-конференции.

«Тем не менее, жалобы и иски против представителей СМИ в результате привели к цензуре и определенным сложностям», — такие слова произнёс синхронный переводчик.

Редакторы Kloop.kg послушали оригинал выступления Гулиева и перевели его самостоятельно.

Вот что он сказал на английском:

«The Constitution guarantees freedom of expression and explicitly prohibits criminal prosecution of defamation. However defamation claims had an adverse effect on public debate and resulted in cases of self-censorship».

Точный перевод этой фразы:

«Конституция гарантирует свободу самовыражения и недвусмысленно запрещает уголовное преследование за клевету. Однако иски по клевете оказали неблагоприятный эффект на общественные дискуссии и вылились в случаи самоцензуры».

Вывод: Гулиев сказал совсем не то, что сказал переводчик, «АКИпресс» опирался исключительно на слова переводчика, на них же обиделся Атамбаев.

