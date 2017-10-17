Президент Алмазбек Атамбаев раскритиковал спецкоординатора Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азая Гулиева за его слова о «цензуре» в Кыргызстане. Однако Гулиев этого не говорил, а Атамбаев сделал выводы на основе неверного синхронного перевода.
Скандал разгорелся во время встречи Атамбаева с международными наблюдателями вечером 16 октября.
Президент Кыргызстана был недоволен высказываниями Гулиева, которые он сделал ранее в тот же день на пресс-конференции Парламентской ассамблеи ОБСЕ — Атамбаева, в частности, возмутили слова о том, что в Кыргызстане существует цензура.
Атамбаев произнёс длинную речь, суть которой сводилась к тому, что власти Кыргызстана имеют такое же право подавать на СМИ за клевету, как и власти западных стран.
Гулиев ответил, что не говорил слов о «цензуре», и СМИ неправильно поняли его.
Это вызвало уже новый скандал — Атамбаев обвинил информагентство «АКИпресс», на чей материал о выступлении Гулиева он опирался, а «АКИпресс» на следующий день призвало Гулиева принести извинения.
В качестве доказательства своей правоты, «АКИпресс» процитировал переводчика пресс-конференции.
«Тем не менее, жалобы и иски против представителей СМИ в результате привели к цензуре и определенным сложностям», — такие слова произнёс синхронный переводчик.
Редакторы Kloop.kg послушали оригинал выступления Гулиева и перевели его самостоятельно.
Вот что он сказал на английском:
«The Constitution guarantees freedom of expression and explicitly prohibits criminal prosecution of defamation. However defamation claims had an adverse effect on public debate and resulted in cases of self-censorship».
Точный перевод этой фразы:
«Конституция гарантирует свободу самовыражения и недвусмысленно запрещает уголовное преследование за клевету. Однако иски по клевете оказали неблагоприятный эффект на общественные дискуссии и вылились в случаи самоцензуры».
Вывод: Гулиев сказал совсем не то, что сказал переводчик, «АКИпресс» опирался исключительно на слова переводчика, на них же обиделся Атамбаев.
По теме: