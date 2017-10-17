Корреспондентка Kloop.kg Бегимай Бекболотова подала заявление в милицию после нападения на неё на участке №5316 в Оше в день выборов президента. Неизвестный мужчина отобрал телефон журналистки и схватил её за руку, не давая забрать его обратно.

Управление внутренних дел Оша приняло и зарегистрировало заявление вечером 15 октября после того, как закрылись избирательные участки.

Сам инцидент произошел в день выборов на участке №5316, который находился в кафе «Памир».

Бекболотова пришла на участок №5316 примерно в 17:30 для освещения процесса голосования.

На избирательном участке она встретила своего знакомого, переводчика одного из наблюдателей, с которым захотела поговорить во дворике кафе о том, как проходят выборы.

За Бекболотовой и переводчиком последовал неизвестный мужчина, который стал в грубой форме требовать, чтобы журналистка ушла с участка.

После отказа со стороны корреспондентки Kloop.kg, он насильно отобрал её телефон, с которого она пыталась вести запись угроз, и стал удалять все фотографии и видео, при этом оскорбляя журналистку.

Бекболотова потребовала от мужчины назвать его имя, но нападавший отказался представиться. Тогда журналистка попыталась перевернуть бейджик, висевший на шее у мужчины, чтобы увидеть его имя.

«Когда я попыталась перевернуть бейджик, он увернулся, и бейджик остался у меня в руке. Этот человек просто меня схватил и начал скручивать… Подошла милиция, которая в течение двух минут пыталась нас разнять, потому что этот человек меня не отпускал. Затем этот человек отобрал свой бейджик, чтобы я не узнала его имя. Мне вернули телефон. Милиционеры, которые там стояли, тоже отказывались представляться», — сказала она.

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