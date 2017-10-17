Верховный суд оставил в силе оправдательные приговоры районного и областного судов в отношении криминального авторитета Кадыра Досонова по кличке Дженго. Его обвиняли в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева.

Адвокат криминального авторитета Досонова Назгуль Суйунбаева сообщила в интервью радио «Азаттык», что Верховный суд оставил в силе оправдательные приговоры нижестоящих инстанций в отношении ее подзащитного. Досонова обвиняли в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева.

По словам его адвоката, в ходе судебного процесса не было предоставлено доказательств о том, что Досонов причастен к преступлению.

Милиция задержала Досонова по подозрению в убийстве в феврале 2015 года, с тех пор он находился в СИЗО. Кара-Суйский районный суд оправдал его в июле 2017 года, а Ошский областной в августе.

По факту убийства Шоноева признали виновными 9 человек. В июне 2013 года к пожизненному заключению приговорили Арипбека Аскарбека уулу, еще 5 человек получили от 4 до 25 лет лишения свободы.

Через два месяца Ошский областной суд признал виновными еще троих человек, им дали сроки от 10 до 30 лет лишения свободы.

Тогда один из задержанных, Кадыр Сайдиев, дал показания, что команду об убийстве Шоноева он получил от Досонова. Так как последний находился в бегах, его дело выделили в отдельное производство.

Убийство полковника милиции

Начальника отдела южного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (УБОПиК) при МВД Толкунбека Шоноева застрелили вечером 11 января 2013 года возле его дома в одном из микрорайонов Оша.

В него выстрелили из пистолета пять раз, когда он находился в машине. В официальном сообщении МВД говорится, что милиционер получил четыре огнестрельных ранения в грудную клетку и одно в шею.

Шоноев лично организовывал оперативно-розыскные мероприятия в отношении лидеров и членов организованных преступных группировок.

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