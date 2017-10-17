Феминизм на стенах. Как активисты Оша борются за права женщин с помощью рисунков

Небольшая феминистическая группа существует в Оше — южной столице Кыргызстана — уже более двух лет. Молодые активистки своей деятельностью поднимают вопросы прав женщин и гендерного неравенства. Один из способов рассказать об этом обществу — трафаретные рисунки на стенах.
Общественное объединение «Новый ритм» было основано в Оше более двух лет назад. Сначала эта группа, состоящая из четырех девушек, была замкнутой — они просто собирались, обсуждали вопросы прав женщин, насилия над ними, гендерного равенства и многие другие. Впервые активистки решили провести публичную акцию 8 марта 2016 года — тогда они вышли на марш, чтобы рассказать обществу о проблемах и правах женщин.
Затем «Новый ритм» стал проводить школы, которые получили название «Академия гендерных норм». Участников активистки отбирают с помощью онлайн-заявок — ими становятся в основном студенты и школьники обоих полов. Одна из самых больших школ собралась в прошлом году — в ней участвовали более 30 человек из разных уголков Кыргызстана.
Во время проведения «Академии» участники, помимо прочего, создавали трафаретные рисунки на стенах. Их задачей стало не только рассказать жителям Оша о правах женщин, но и задать им другие гендерные вопросы, которые ошане могли бы обдумать сами.
«Кыздын кырк чачы улуу».
Эту поговорку невозможно дословно перевести на русский язык, но она призывает уважать девочек и девушек. В ней также упоминаются 40 косичек — традиционный атрибут незамужней девушки у кыргызов. Каждая из косичек на рисунке говорит об интересах женщин. Среди них есть не только семья и дети, соответствующие традиционным представлениям о роли женщин, но и карьера, учеба, хобби и друзья.
Активисты считают, что пословица должна вдохновлять и поддерживать женщин.
«В одной пословице говорится: “Девушкам запрет с сорока сторон”, а этим рисунком мы хотели показать, что женщины должны почитаться. У них такие же интересы, как у всех: карьера, образование, личностный рост», — говорит участница «Нового ритма» Салтанат Боронбаева.
«Уйти нельзя терпеть».
Активистки считают, что каждый сам поставит запятую там, где считает нужным.
«Мальчик — звезда в небе, а девочка — солнце в небе».
Активистки «Нового ритма» считают, что в семье и обществе каждый человек должен быть равен, независимо от пола.
«Терпи».
Этим рисунком феминистки показывают дискриминацию молодых девушек со стороны старших женщин в семье.
«Теперь соседи не осудят».
«Ранние браки считаются одной из злободневных проблем страны. Обычно из-за давления общества люди выдают своих дочерей замуж с раннего возраста», — говорит Салтанат об этом рисунке.
«Если один парень общается со многими девушками, то это нормально. А когда дело касается девушек, подобное считается плохим явлением», — объясняет значение рисунка феминистка.
«Почему мужчины должны открывать дверь?»
Рисунки активистов задают вопросы не только о гендерных стереотипах, касающихся женщин и девочек.
«Келин нуждается в таком же уважении, какое оказывает сама».
Рисунок рассказывает о проблеме давления на молодых невесток со стороны родственников мужа.
«Брат».
Рисунок показывает неравное отношение к детям разных полов в традиционных семьях. Особенно, говорят активистки «Нового ритма», это касается семей, в которых есть единственный сын, окруженный сестрами.
Похищения и насилие – права женщин в Кыргызстане
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фактов насилия над женщинами было зарегистрировано в Кыргызстане за январь-октябрь 2015 года, по данным Нацстаткома.
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из них — безработные, говорят официальные данные.
В докладе международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», опубликованном в октябре 2015 года, говорится, что суды часто не встают на сторону жертв домашнего насилия, а если и выносят решение в их пользу, то правоохранительные органы не обеспечивают их соблюдение.
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уголовных дел за пять первых месяцев 2017 года было возбуждено в Кыргызстане по фактам домашнего насилия.
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случая похищения девушек для вступления в брак происходит в Кыргызстане ежедневно, по данным «Центра помощи женщинам» и института «Кыз коргон», – в шести из них девушки подвергаются изнасилованию.
«В последнее время в милицию часто обращаются с жалобами на кражу невест девушки и их родители. Но заявители часто не идут до конца и материалы дела не доходят до суда», – сказал корреспонденту Kloop.kg пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков.
В Оше работает три кризисных центра для женщин, в Баткене и Джалал-Абаде – по одному.
Автор текста и фото: Элмурат Асан