Феминизм на стенах. Как активисты Оша борются за права женщин с помощью рисунков

Небольшая феминистическая группа существует в Оше — южной столице Кыргызстана — уже более двух лет. Молодые активистки своей деятельностью поднимают вопросы прав женщин и гендерного неравенства. Один из способов рассказать об этом обществу — трафаретные рисунки на стенах.

Общественное объединение «Новый ритм» было основано в Оше более двух лет назад. Сначала эта группа, состоящая из четырех девушек, была замкнутой — они просто собирались, обсуждали вопросы прав женщин, насилия над ними, гендерного равенства и многие другие. Впервые активистки решили провести публичную акцию 8 марта 2016 года — тогда они вышли на марш, чтобы рассказать обществу о проблемах и правах женщин.

Затем «Новый ритм» стал проводить школы, которые получили название «Академия гендерных норм». Участников активистки отбирают с помощью онлайн-заявок — ими становятся в основном студенты и школьники обоих полов. Одна из самых больших школ собралась в прошлом году — в ней участвовали более 30 человек из разных уголков Кыргызстана.

Во время проведения «Академии» участники, помимо прочего, создавали трафаретные рисунки на стенах. Их задачей стало не только рассказать жителям Оша о правах женщин, но и задать им другие гендерные вопросы, которые ошане могли бы обдумать сами.

«Кыздын кырк чачы улуу».

Эту поговорку невозможно дословно перевести на русский язык, но она призывает уважать девочек и девушек. В ней также упоминаются 40 косичек — традиционный атрибут незамужней девушки у кыргызов. Каждая из косичек на рисунке говорит об интересах женщин. Среди них есть не только семья и дети, соответствующие традиционным представлениям о роли женщин, но и карьера, учеба, хобби и друзья.

Активисты считают, что пословица должна вдохновлять и поддерживать женщин.

«В одной пословице говорится: “Девушкам запрет с сорока сторон”, а этим рисунком мы хотели показать, что женщины должны почитаться. У них такие же интересы, как у всех: карьера, образование, личностный рост», — говорит участница «Нового ритма» Салтанат Боронбаева.

«Уйти нельзя терпеть».

Активистки считают, что каждый сам поставит запятую там, где считает нужным.

«Мальчик — звезда в небе, а девочка — солнце в небе».

Активистки «Нового ритма» считают, что в семье и обществе каждый человек должен быть равен, независимо от пола.

«Терпи».

Этим рисунком феминистки показывают дискриминацию молодых девушек со стороны старших женщин в семье.