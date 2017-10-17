В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Кыргызстана заняла 120-ю строчку, улучшив свои показатели на две позиции по сравнению с прошлым месяцем.

В очередном рейтинге ФИФА подопечные Александра Крестинина заняли 120-ю строчку мирового рейтинга, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым месяцем.

В начале сентября сборная Кыргызстана должна была сыграть со сборной Мьянмы в третьем туре отборочного раунда Кубка Азии-2019. Но матч был отменен из соображений безопасности игроков и болельщиков.

В октябре национальная сборная провела матч четвертого отборочного тура в гостях со сборной Мьянмы. Встреча закончилась ничьей 2:2.

Соперники Кыргызстана по группе отборочного раунда Кубка Азии-2019 расположились на следующих позициях: Индия на 105-ом месте (+2 строчки рейтинга), Мьянма на 155-ом (-5) и Макао на 180-ом (+2).

Сборная Индии уже обеспечила себе место в финальной стадии Кубка Азии, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году. За второе место в группе развернется борьба между Кыргызстаном и Мьянмой.

Командой месяца по версии ФИФА стала сборная Туркменистана, которой удалось подняться сразу на 22 позиции и занять 114-е место. Хуже всех себя показала сборная Эквадора, которая опустилась в мировом рейтинге на 25 позиций (60-е место).

В первой десятке рейтинга ФИФА произошли небольшие изменения. На первом месте по-прежнему сборная Германии, вторая — Бразилия, третью строчку заняла сборная Португалии.

В топ-5 также вошли Аргентина и Бельгия. Следом за ними расположились: Польша, Франция, Испания, Чили и Перу.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков — нефиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.