Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов призвал кыргызские власти воздержаться от «политизации» проблем на границе. Ранее кыргызское правительство обвинило Казахстан в нарушении норм Евразийского союза и обратилось во Всемирную торговую организацию.

Сулейменов назвал «необосноваными» обвинения кыргызских властей в том, что Казахстан, не пропуская людей и автомобили на границе и усиливая ветеринарный контроль, нарушает принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы действуем в рамках нашего законодательства. И в рамках тех обязательств, которые мы взяли себе в ЕАЭС», — сказал он.

По его словам, казахские власти защищают свои экономические интересы, и у любой страны есть право вводить «внутренние меры» в случае необходимости.

Сулейменов также призвал Кыргызстан «не политизировать» сложившуюся ситуацию на кыргызско-казахской границе.

«На мой взгляд, нет необходимости что-либо политизировать, проговаривать, необходимо просто по линии всех заинтересованных ведомств как наших, так и кыргызских, продолжать оперативную работу и стараться решать проблему», — заявил Сулейменов.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что усиление контроля на кыргызско-казахской границе связано с «процессами дальнейшей интеграции» в Евразийском экономическом союзе.

«Это вполне объективный процесс и ситуация, когда на границах сопредельных государств-членов ЕАЭС возникают вопросы, связанные, например, с необходимостью усиления санитарного, фитосанитарного или ветконтроля — это в интересах всех стран ЕАЭС», — сказал он.

Заявление представителей правительства стало ответной реакцией Казахстана на обвинения кыргызской стороны в нарушении норм Евразийского экономического союза.

Правительство Кыргызстана также обратилось во Всемирную торговую организацию из-за того, что Казахстан нарушил «ключевые» нормы соглашения по торговле.

Усиление контроля на кыргызско-казахской границе

Ухудшение ситуации на кыргызско-казахской границе началось 10 октября на фоне дипломатического скандала.

Президент Алмазбек Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Казахстан отправил Кыргызстану ноту протеста, после чего казахские пограничники перешли на усиленный режим работы. Власти Казахстана объяснили усиленный режим работы на границе «плановой операцией» по поимке террористов и преступников.

Также казахские власти объявили об усилении ветеринарного контроля на границе, чтобы уменьшить объем «серого импорта». Пяти молокоперерабатывающим компаниям из Кыргызстана уже запретили ввозить продукцию в Казахстан.

Атамбаев в своей речи 15 октября заявил, что если ситуация на границе не изменится, он созовет экстренное совещание президентов стран ЕАЭС.

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