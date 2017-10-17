Пограничная служба Казахстана задержала подполковника сухопутных войск Кыргызстана. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему предварительно предъявили обвинения в хранении наркотиков.

Офицера из Кыргызстана задержали на кыргызско-казахской границе 15 октября.

В пресс-службе Генштаба вооруженных сил сказали корреспонденту Kloop.kg, что не знают подробностей инцидента и ждут результатов расследований.

«У нас проводится служебное расследование, следственные мероприятия. Подробности пока выясняются. Но факт задержания нашего сотрудника был», — сообщили в пресс-службе Генштаба.

По данным 24.kg, казахские пограничники нашли у офицера наркотическое вещество.

Издание «АКИпресс» со ссылкой на собственные источники написало, что подполковник был в составе военной группы, которая ехала на совместные учения Организации договора о коллективной безопасности.

«Сотрудники Государственной пограничной службы Казахстана обнаружили у подполковника вещество, похожее на наркотики. В настоящее время вещество находится на экспертизе», — цитирует издание свой источник.

По данным издания, офицеру предъявили обвинение по статьям «Контрабанда» и «Хранение наркотиков без цели сбыта».

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания Отдела внутренних дел Кордайского района для выяснения обстоятельств. Решение о мере пресечения должен вынести Кордайский районный суд.

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