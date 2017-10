Пользователи интернета начали новый флешмоб в поддержку тех, кто пережил сексуальное насилие или домогательства, используя хэштег #MeToo – «я тоже». Это случилось после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Представьте, что вы сидите за столом или делаете какую-нибудь работу. К вам подходит ваш начальник или коллега — сначала он начинает делать вам двусмысленные комплименты, потом непринужденно касается плеча или спины. Казалось бы, что ничего особенного тут нет.

А потом он или она может сделать еще что-то, вторгаясь в ваше личное пространство.

Часто жертвами сексуального насилия становятся женщины, большинство из них никогда и никому не рассказывают о том, что они были или являются объектами насилия.

Этому множество причин: страх общественного порицания, отсутствие поддержки, табуированность обсуждения таких тем и так далее.

Женщины молчат о том, что стали объектом насилия по всему миру. Недавнее доказательство этому — новый флешмоб под хэштегом #MeToo (перевод с английского: #Ятоже).

Флешмоб начался в твиттере. Актриса Алисса Милано, сыгравшая в сериале «Зачарованные», 15 октября призвала своих читателей, которые когда-либо столкнулись с сексуальным насилием или развратными действиями, ответить на ее твит, используя хэштег #MeToo.

В тот же день хэштег был использован более 200 тысяч раз. На следующий день, 16 октября, его использовали более 500 тысяч раз.

На фэйсбуке хэштег был использован более 600 тысяч раз. Одновременно тему сексуального насилия и домогательств обсуждали более 6 млн человек.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

Этот хэштег через несколько часов вышел в топ Твиттера в США и Великобритании и до сих пор остается популярным среди пользователей соцсетей.

На твит Милано ответила и Моника Левински. Она стала известна из-за сексуального скандала с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Актриса Эмми Россум, которая играет в сериале «Бесстыжие», тоже присоединилась к флешмобу.

Me too — Emmy Rossum (@emmyrossum) October 16, 2017

Обычные пользователи также описали пережитый опыт домогательств.

#MeToo first time by the boys basketball team at jr high while waiting for my mom to pick me up after my BB practice. — Troll Huntress (@trollhuntress) October 16, 2017

В первый раз это сделали мальчики из баскетбольной команды в старшей школе, когда я ждала маму после тренировки.

As a kid; my shirt was pulled down in front of other kids by a boy I thought was my friend he looked at me and touched and everything — Sam-Witch (@SamieeMayy) October 16, 2017

Когда я была ребенком, мальчик, в котором я видела друга, стянул мою футболку перед другими детьми. Он смотрел на меня, и трогал, и все такое.

К флешмобу присоединилась и певица Леди Гага.

Мужчины тоже начали использовать хэштег, чтобы показать, что насилие может проявляться не только в отношении женщин.

Не только женщины

Not just women Alyssa #MeToo — Nick 🎃 (@NDMORRS) October 16, 2017

Не только женщины, Алисса

Вскоре пользователи сети по всему миру начали использовать хэштег, чтобы написать о том, что они когда-то стали жертвами насилия. Кроме США и Великобритании, жители Индии, Пакистана и стран Европы также начали использовать хэштег.

FYI here's how #MeToo has spread across the world. You can track the hashtag for free here https://t.co/n2LjeLbJ46 pic.twitter.com/HdXa2ZzAK1 — Talkwalker (@Talkwalker) October 17, 2017

В 2016 году пользователи русскоязычного сегмента интернета провели флешмоб под лозунгом #ЯНеБоюсьСказать, который привлек внимание к проблеме сексуального насилия и домогательств.

Что стало причиной

В интернете не утихают бурные обсуждения после того, как основателя американской кинокомпании Miramax Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах и попытках изнасилования десятки женщин, в том числе и актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейн уже принес свои извинения, однако реакция общества не утихает.

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.

По теме: