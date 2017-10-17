Милиционеры нашли в квартире бишкекчанина 4 винтовки и 7 пневматических пистолетов. Правоохранители изъяли оружие и проводят проверку.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что жители микрорайона «Джал» обратились в милицию с просьбой проверить владельца нескольких ружей.

После этого обращения милиционеры нашли в квартире бишкекчанина 4 винтовки калибра 4,5 мм и 7 пневматических пистолетов.

«По словам самого владельца оружия, он их купил, чтобы стрелять по банкам. Пока неизвестно, когда и где он купил оружие. Ведется проверка», — сказал он.

По данным радио «Азаттык», мужчина не смог предоставить правоохранителям разрешение на оружие и сказал, что купил его через интернет.

В милиции сообщили, что всё оружие направили на экспертизу, проводится проверка. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение и приобретении оружия.

Фото: «Азаттык»