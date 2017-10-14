Государственная погранслужба Кыргызстана сообщила, что граждане Кыргызстана и кыргызские автомобили все еще стоят в пробке на пропускных пунктах в Казахстан. Дальнобойщики утверждают, что люди при малейшей возможности пытаются «прорваться» через границу.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в интервью изданию Bnews.kz сказал, что на границе ведется «плановая работа», а контроль пропуска усилен по всей территории страны.

«Средствами массовой информации сделан акцент на казахстанско-кыргызском участке из-за высказываний Атамбаева. Насколько мне известно, в связи с президентскими выборами аналогичные меры предприняты и другими сопредельными государствами. Это нормальная практика», – сказал министр.

По его словам, семь пассажирских автобусов помещены на штрафстоянку из-за отсутствия разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок.

За такое нарушение кыргызским водителя придется выплатить штрафы на общую сумму свыше трёх млн тенге (примерно 614 000 сомов).

Тем временем председатель независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Кыргызстана Дастан Мирякубов говорит, что люди при малейшей возможности пытаются прорваться через пропускной пункт «Кордай».

«Как сообщают члены нашего профсоюза, автомашины с госнормерами других государств российско-казахстанскую границу пересекают без проблем», — сказал Мирякубов.

По данным Погранслужбы Кыргызстана, скопление людей на границе двух государств не уменьшается. С утра 14 октября у пропускного пункта «Акжол-Автодорожный» уже стояло около 250 человек.

Перед пропускным пунктом «Кордай-Автодорожный» со стороны Казахстана в очереди стояло 25 машин с грузом, а на территории Кыргызстана от шлагбаума до ГАИ еще 200 грузовиков и легковых автомобилей.

На пропускном пункте «Ак-Тилек-Автодорожный» кыргызские пограничники зафиксировали очередь из 150 большегрузных автомобилей.

По их сообщению, казахские пограничники проверяют каждую машину по полчаса, что создает большие очереди.

На пунктах «Чалдыбар», «Токмок» и «Чон-Капка» в очереди на прохождение границы стояло до 50 автомашин.

Для граждан, застрявших на границе, вблизи пунктов пропуска кыргызским МЧС установлены палатки для обогрева и питания, также дежурят машины скорой помощи.

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