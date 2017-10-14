Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало кыргызстанцев, находящихся в Казахстане, соблюдать миграционное законодательство. После дипломатического скандала между странами в Казахстане начались рейды по выявлению нелегально проживающих иностранцев.

Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что миграционная полиция Казахстана подтвердила рейды по выявлению нелегалов.

При этом казахские власти утверждают, что они не проводили проверки исключительно в отношении кыргызстанцев.

Сотрудники посольства и консульства Кыргызстана в Казахстане помогают кыргызстанцам решать миграционные вопросы.

Первые сообщения о рейдах в отношении кыргызстанцев в Казахстане стали появляться после дипломатического скандала между соседними странами.

Скандал вызвала критика властей Казахстана со стороны кыргызского президента Алмазбека Атамбаева, которому не понравилось, что президент Нурсултан Назарбаев встретился с оппозиционным кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым.

Казахские власти в ходе операции «Нелегал-2017» привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране около 12 000 иностранцев.

Более тысячи нарушителей из СНГ водворены в приемники-распределители из-за отсутствие документов.

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