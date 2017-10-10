Президент Алмазбек Атамбаев 7 октября на выступлении перед учителями нелицеприятно отозвался о властях Казахстана. Kloop.kg собрал реакцию официальных лиц и казахских политологов на высказывания Атамбаева.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии награждения учителей 7 октября, заявил, что в Казахстане «любят Бакиева» и обвинил власти соседней страны в том, что они «разворовывают богатства Казахстана».

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, ложные утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

«Безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — заявил Сагинтаев.

Премьер-министр подчеркнул экономические и социальные достижения Казахстана за последние годы.

«За годы независимости наша экономика выросла в 20 раз. В 2012 году Казахстан вошел в число 50-ти самых конкурентоспособных экономик мира. За последние 15 лет средняя зарплата и пенсии увеличились в Казахстане более чем в 10 раз. Минимальный и средний размеры пенсий в Казахстане выше, чем в Кыргызстане в пять и три раза, соответственно»,— заявил он.

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал такие высказывания «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

Министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова

Министр Тамара Дуйсенова заявила, что социальные вопросы являются сугубо внутригосударственными и не должны критиковаться другими странами.

«Мы никогда не ставим вопрос другому государству о том, почему у них такой или другой размер выплат. Мы же это не говорим, не критикуем, потому что это внутригосударственный вопрос каждой страны», — заявила министр.

Мнение политологов

Высказывания Атамбаева не остались без внимания казахских политологов.

Политолог Досым Сатпаев заявил, что после выборов в Кыргызстане Казахстану «стоит ожидать сюрпризов». По его мнению, президент Кыргызстана, «будучи хромой уткой Центральной Азии, хочет казаться орлом».

«Такая смелость продиктована не только предвыборной суетой, но и двумя другими моментами. Во-первых, уверенностью в том, что эпоха центрально-азиатских патриархов уже уходит. В Бишкеке уже ждут, что после Узбекистана следующим будет Казахстан. А когда лев слабеет, его рано или поздно могут клевать даже “хромые утки”. Во-вторых, четкий намек на то, что новых “старших братьев” в регионе не ждут» — считает Сатпаев.

Алмазбек Атамбаев первая "хромая утка" в Центральной Азии, которая после выборов хочет казаться "орлом" внутри страны н… Posted by Dosym Satpayev on Sunday, October 8, 2017

Другой политолог Ерлан Карин призвал не поддаваться на провокации и продолжать «соблюдать корректность».

«Вестись на эти провокации не стоит. У нас всегда межгосударственные отношения ставились выше каких-то сиюминутных политических задач. В самом Кыргызстане истерия, спускаемая сверху, все-таки не подхватывается обществом, поскольку простые люди понимают, что это следствие выборныx страстей», — заявил он.

Сегодняшним заявлением, уходящий президент Кыргызстана, к сожалению, продолжил свою серию негативных выпадов в адрес Каз… Posted by Erlan Karin on Saturday, October 7, 2017

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