Александра Чичикова из Беларуси стала Мисс мира среди девушек на инвалидных колясках. Всего за титул боролись 24 участницы из 15 стран.
Как сообщает «Беларусь.Сегодня», финал шоу состоялся 7 октября в Варшаве, столице Польши. Всего за титул боролись 24 участницы из 15 стран мира.
Главная корона досталась 23-летней белоруске Александре Чичиковой.
«Делаю всё, чтобы показать — инвалидность не ограничение», — написала Мисс мира в соцсетях.
Первой вице-мисс стала Лебоханг Воньятси из Южной Африки, а второй вице-мисс — полячка Адрианна Заваджинска.
Чичикова отправила заявку на участие спонтанно и до конца держала это в секрете.
«За несколько часов до дедлайна записала видео-приветствие для организаторов и заполнила анкету. Об участии никому не рассказывала. Не догадывался никто», — заявила она в интервью одному из изданий.
Чичикова учится на психолога и играет в театре. Она не смогла ходить после того, как в 17 лет выпала из окна третьего этажа.
По сообщениям «ТСН», это первый в мире конкурс красоты среди девушек на инвалидных колясках.
Фото: MissWorld, Getty, AP, фэйсбук
По теме:
- «Бывает обидно, бывает неловко»: Паралимпиец из Казахстана рассказывает о жизни в коляске
- Брэйк-дансеры на инвалидных колясках: Как кыргызский «Тумар» покоряет сцены
- Мечты сбываются. Как казахский школьник с церебральным параличом встретился со Стивеном Хокингом