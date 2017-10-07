Школьник из города Тараз Исаак Мустопуло на одном из научных конкурсов рассказал о желании встретиться со своим кумиром — физиком Стивеном Хокингом. Встречу откладывали несколько раз, но спустя 2 года мальчик сумел лично познакомиться с ученым.

Встреча казахстанца и знаменитого физика прошла в Лондоне 4 октября, однако известно об этом стало днем 6 октября. О своей мечте школьник рассказал после победы на одном из научных конкурсов для людей с особенностями развития в 2015 году. Сам школьник с детства страдает детским церебральным параличом.

«Меня всегда вдохновляли научные исследования Стивена Хокинга и его вклад в науку. Его пример помог мне поверить, что независимо от физического состояния любой человек может достичь выдающихся результатов», — сказал Мустопуло.

После слов мальчика, организаторы конкурса пообещали ему организовать встречу с ученым. Знаменитый физик сказал, что не возражает против встречи.

Поездку мальчика в Лондон профинансировали директор авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер, аким Астаны Асет Исекешев и Британский Совет — один из организаторов конкурса в котором участвовал Мустопуло.

Изначально Хокинг назначил встречу на конец 2016 года, однако она несколько раз откладывалась из-за ухудшения здоровья мальчика и его проблем с позвоночником.

Стивен Хокинг — британский ученый-астрофизик. Наиболее известен за изучение теории возникновения мира в результате большого взрыва и изучения теории черных дыр.

Хокинг получал образование в Оксфордском и Кембриджском университетах, после стал членом Лондонского королевского общества. После совершеннолетия, в 1960-х годах у него проявились симптомы амиотрофического склероза, что привело к почти полному параличу тела.

После он утратил способность говорить и начал общаться с окружающими с помощью своего компьютера и синтезатора речи встроенных в инвалидную коляску. Несмотря на это ведет активную жизнь — ученый успел совершить полет в состоянии невесомости в специальном самолете и писать научно-популярные книги.

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