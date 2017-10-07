Свердловский райсуд вынес решение в отношении мужчины, укравшего iPhone-5. Его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.

В суде мужчина сознался в краже телефона. По материалам суда, кража телефона произошла 27 марта.

Мужчина зашел в кафе сети быстрого питания, украл телефон у работницы кафе и скрылся.

По словам потерпевшей, она в 5 утра заступила на смену. Мужчина заказал чай, обслужив его она села за другой столик и уснула, положив телефон рядом.

Проснувшись от шума хлопнувшей двери, она не обнаружила смартфон рядом с собой.

Момент кражи телефона зафиксировали камеры наружного наблюдения, видео с которых стало доказательством вины клиента кафе.

В течение получаса после кражи другой клиент кафе помог девушке найти предполагаемого вора.

После девушка обратилась в милицию. Когда мужчину нашли, он бросил телефон на землю и сломал его.

Подозреваемого задержали. Милиция провела следствие уголовного дела по статье «Кража».

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