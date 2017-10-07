Представители провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова требуют у Центризбиркома лишить издание Kyrgyztoday.kg аккредитации на выборах. Причиной жалобы на СМИ стало видео, на котором якобы представители кандидата покупают голоса избирателей.

В предвыборном штабе Жээнбекова заявили, что опубликованный материал — это «попытка дискредитации кандидата», и призвали не поддаваться подобным провокациям.

Они потребовали у Центризбиркома лишить издание аккредитации на выборах.

В ЦИКе журналисту «Клоопа» сообщили, что рассматривают жалобу.

Видео было опубликовано 29 сентября онлайн-изданием Kyrgyztoday.kg.

На нем несколько человек в футболках с надписью «Сооронбай Жээнбеков» возле предвыборного штаба кандидата обсуждают деньги для подкупа избирателей.

Сейчас этой публикации уже нет на Kyrgyztoday.kg.

Ранее Свердловский райсуд Бишкека обязал экс-депутат Кабая Карабекова и онлайн-издание 24.kg выплатить Сооронбаю Жээнбекову по 5 млн сомов за статью, которая «опорочили честь и достоинство» провластного кандидата в президенты.

Жалобы кандидатов в президенты на СМИ

Жээнбеков не единственный кандидат в президенты, подавший жалобу в Центризбирком против СМИ.

Предвыборный штаб Омурбека Бабанова 22 сентября потребовал у ЦИКа лишить аккредитации издание «Вечерний Бишкек» за размещения материала, в котором Бабанова обвинили в провале реализации проекта «Безопасный город».

Также Бакыт Торобаев, который снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Бабанова, жаловался в ЦИК на «Ала-Тоо 24» и на сайт «Кабарлар», которые опубликовали видео «не соответствующее действительности». На видео якобы представитель штаба Торобаева за деньги пытается выяснить персональные данные избирателей.

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