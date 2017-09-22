Представители кандидата в президенты Омурбека Бабанова требуют у Центризбиркома лишить издание «Вечерний Бишкек» аккредитации на выборах. Причиной жалобы на СМИ стало размещение материала, «не соответствующего действительности».

Уполномоченный представитель Бабанова Эрик Ирискулбеков обратился в ЦИК с жалобой на «Вечерний Бишкек». Ирискулбеков потребовал лишить издание аккредитации на предстоящих выборах.

Ирискулбеков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что статья под названием «Скандальный “Безопасный Город” или О чем молчит кандидат», опубликованная в издании, не соответствует действительности.

В статье говорится о том, что Бабанов виноват в провале реализации проекта «Безопасный Город».

«Она [статья] предоставляет заведомо недостоверную информацию. Были объективные причины, были люди, которые препятствовали реализации проекта. Но вины Бабанова в этом абсолютно не было. Вот эту картину они и искажают», — сказал Ирискулбеков.

Пока Центризбирком не рассмотрел поступившую жалобу.

Бабанов собирается судиться с КТРК

Ранее в штабе Бабанова объявили о том, что подадут в суд на КТРК и другие СМИ за распространение «ложной» информации.

На КТРК 20 сентября вышел сюжет «Адамдын амалы чексиз», в котором рассказывается о встрече Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и реакции МИД Кыргызстана на эту встречу.

Депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Мирлан Жээнчороев 21 сентября назвал сюжет на КТРК «попыткой очернения» Бабанова.

Представители Бабанова потребовали от ЦИКа лишить КТРК аккредитации на освещение президентских выборов, а от Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям журналистов телеканала.

В свою очередь, генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков заявил, что пока к ним официальных бумаг об иске не поступало, а телеканал работает в рамках закона.

Бабанов против СМИ

После своего выдвижения в качестве кандидата в президенты Бабанов уже подал в Центризбирком жалобы на пять СМИ — argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org и 24.kg.

В результате ЦИК лишил аккредитации chagylgan.kg.

Также представитель Бабанова Эрик Ирискулбеков подал жалобу в ЦИК на телеканал New TV. В конце июля на канале вышло интервью с председателем Ассоциации избирателей Кыргызстана Бакытом Керимбековым.

В интервью, которое вышло на канале, Керимбеков сравнил Бабанова с литературным персонажем Остапом Бендером, который, как правило, ассоциируется с мошенником и обманщиком.

Бабанов является главным соперником провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 13 кандидатов.

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