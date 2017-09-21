Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в первом чтении договор по кыргызско-узбекской границе. Обсуждение проходило за закрытыми дверями.

За ратификацию соглашения по границе проголосовали 84 из 86 присутствовавших депутатов. Теперь документ должен пройти второе и третье чтения.

Договор по согласованию 85 процентов кыргызско-узбекской границы подписали президенты двух стран Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев 5 сентября в Бишкеке.

«Мы убедились, что можно договориться при желании и политической воле», — сказал Атамбаев после подписания соглашения.

Сейчас на кыргызско-узбекской границе не согласовано около 200 километров на более 50 участках. Общая протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1370 километров.

Активные переговоры по согласованию приграничных территорий начались после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

За этот год стороны провели серию встреч и постоянно вели переговоры по вопросам демаркации и делимитации границ.

Вопрос определения границы между странами не решался с момента распада Советского Союза, потому что соседние государства предлагали разные документы и карты по обозначению их территорий.

Территории стран смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ между странами, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях друг друга.

На несогласованных участках границы нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

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