Спор длиной в 17 лет: Как Кыргызстан и Узбекистан проводили границу

Президенты Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев подписали соглашение о согласовании 1170 километров кыргызско-узбекской границы. Спорными остаются чуть более 200 км. Когда дипломаты обеих стран придут к консенсусу по оставшимся участкам, неизвестно. Редакция Kloop.kg вспомнила случаи споров о границе за 17 лет.
Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном были установлены в 1993 году, а спустя три года был подписан Договор о вечной дружбе между государствами.
По соглашению, страны обязались поддерживать дружеские отношения, экономическое единство и территориальную целостность государств.
Первые попытки определить границу между государствами начались в 2000 году. После распада Советского Союза, каждая страна предложила собственный вариант государственной границы, опираясь на карты разного года выпуска. Спорными оказались 1378 километров.
Анклав Сох
В 2001 году обе республики приняли кыргызско-узбекский меморандум по урегулированию правовых основ делимитации совместной госграницы.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции в 2015 году заявил, что соглашение 2001 года касалось узбекского анклава Сох, расположенного в Баткенской области Кыргызстана.
В 2001 году узбекские дипломаты предложили передать под узбекскую юрисдикцию более десяти тысяч гектаров кыргызской территории, отделяющей анклав Сох от территории Узбекистана, или же передать основную автотрассу, соединяющую анклав с Узбекистаном.
В Кыргызстане на предложение дипломатов отреагировали негативно и это создало напряженность в отношениях между государствами.
Но все же, в том же 2001 году власти Кыргызстана и Узбекистана подписали секретный меморандум, согласно которому кыргызская сторона должна была выделить коридор, связывающий анклав Сох с основной территорией Узбекистана. Узбекская сторона обязалась предоставить Кыргызстану равноценную территорию в другом месте.
По словам участвовавшего в переговорах бывшего вице-премьер-министра Базарбая Мамбетова, Курманбек Бакиев, который был премьер-министром, на следующий же день отозвал документ через МИД.
В 2003 году после долгих переговоров, республики делимитировали 654 из 1378 км совместной госграницы.
200 километров: Территория спора
Возобновление споров по уточнению кыргызско-узбекской границы началось в 2011 году. Узбекская сторона показала протокол, согласно которому во время рабочего визита экс-премьер-министра Данияра Усенова в Ташкент в декабре 2009 года, было дано согласие на пересмотр некоторых участков.
Кыргызская сторона попыталась найти решение, которое бы устроило обе стороны и дала ответ: «Будем продолжать дальше конкретизировать неуточненные участки границы, и только после завершения работ по делимитации, в случае необходимости, можно рассмотреть по согласию двух сторон некоторые ранее определенные участки».
На начало 2011 года, по информации экс-президента Кыргызстана Розы Отунбаевой, на уровне делегаций была согласована линия границы протяженностью 1 058,83 км из 1 378,44 км.
В сентябре 2011 года тогдашний премьер-министр Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершил визит в Ташкент и встретился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, который ныне является президентом Узбекистана. На встрече были обсуждены вопросы по делимитации границы.
Начиная с 2012 по 2014 года, в ходе переговоров обсуждались вопросы относительно водохранилищ Кампиробод и Касансай (Орто-Токойское водохранилище), открытия дорог к кыргызскому анклаву Барак и узбекскому анклаву Шахимардан, рассматривалось открытие на границе контрольно-пропускных пунктов, закрытых с 2010 года, а также обсуждалась тема газовых месторождений.
В 2014 году на очередных переговорах выясняется, что узбекская сторона признает согласованными участками лишь 701 км границы.
В этом году Узбекистан в обмен на возобновление подачи газа в Ош потребовал предоставления коридора в анклав Сох и приостановления строительства ГЭС на реке Нарын. Кыргызстан отказался от выполнения требований Узбекистана.
В августе 2015 года стало известно, что кыргызское правительство готовило проект соглашения по кыргызско-узбекской границе. Бывший руководитель правительственной комиссии по вопросам границ Саламат Аламанов тогда отметил в интервью радио «Азаттык», что узбекская сторона предлагала составить соглашение, убрав 200 километров из уточненных участков.
Известно, что тогда кыргызская делегация не согласилась с этим вариантом и предложила свой. В итоге данный проект правительства не был подписан.
В сентябре 2016 года решение приграничных вопросов набрало новую силу. В ходе телефонного разговора между президентом Алмазбеком Атамбаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в успешном завершении совместных работ по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.
В апреле стало известно, что власти Узбекистана и Кыргызстана составили договор о согласовании около тысячи километров границы. Согласно документу, между странами больше нет претензий по согласованным участкам границы.
Договор подписали главы государств Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев во время первого визита президента Узбекистана. Теперь парламенты двух стран должны ратифицировать соглашение.
Заведующая отделом внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева сообщила, что сейчас между Узбекистаном и Кыргызстаном осталось около 200 километров государственной границы, которые еще требуют рассмотрения.
Сейчас остаются спорными стратегические участки. Основные из них – водохранилище Кемпир-Абад, участок Гавасай в Джалал-Абадской области и местность вокруг анклава Сох в Баткенской.
«Там есть участки, которые интересны и нам, и Узбекистану. По ним надо отдельно садится за отдельный стол переговоров и рассматривать отдельно. О полной делимитации границ можно сказать только тогда, когда обе стороны примут решения по спорным участкам. Только потом между странами будет подписан протокол», — пояснил в интервью радио «Азаттык» бывший вице-премьер-министр по безопасности, правопорядку и вопросам границ Абдырахман Маматалиев.
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