Спор длиной в 17 лет: Как Кыргызстан и Узбекистан проводили границу

В 2001 году узбекские дипломаты предложили передать под узбекскую юрисдикцию более десяти тысяч гектаров кыргызской территории, отделяющей анклав Сох от территории Узбекистана, или же передать основную автотрассу, соединяющую анклав с Узбекистаном.

В Кыргызстане на предложение дипломатов отреагировали негативно и это создало напряженность в отношениях между государствами.

Но все же, в том же 2001 году власти Кыргызстана и Узбекистана подписали секретный меморандум, согласно которому кыргызская сторона должна была выделить коридор, связывающий анклав Сох с основной территорией Узбекистана. Узбекская сторона обязалась предоставить Кыргызстану равноценную территорию в другом месте.

По словам участвовавшего в переговорах бывшего вице-премьер-министра Базарбая Мамбетова, Курманбек Бакиев, который был премьер-министром, на следующий же день отозвал документ через МИД.

В 2003 году после долгих переговоров, республики делимитировали 654 из 1378 км сов­­мест­ной госграницы.