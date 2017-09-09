В селе Гроздь в Аламединском районе Чуйской области открыли кладбище с раздельными секторами для захоронения мусульман и христиан. Построить его из-за переполненности остальных городских кладбищ обещали еще в 2013 году.



Обустроенное кладбище с отдельными секторами для мусульман и христиан, парковкой и водоотводным рвом открыли 8 августа.

Землю для кладбища — 44 гектара, выделили еще в 2014 году, но территория не была обустроена. Теперь к нему ведет отремонтированная дорога, а у работников есть доступ к электричеству и воде.

«Установлены два резервуара для воды, наружное освещение и электроснабжение со строительством трансформаторной подстанции.Построен водоотводный ров протяженностью 580 метров», — сообщает мэрия Бишкека.

Разделение мест для захоронения усопших на христианский и мусульманский сектора стало уместным после ряда скандалов на религиозной почве. Ранее в разных регионах Кыргызстана жители отказывались и запрещали хоронить представителей разных религий на кладбищах, которые по умолчанию считали мусульманскими.

Грозденское кладбище открыли из-за переполненности других городских кладбищ.

Директор бишкекского агентства ритуальных услуг ранее сообщал, что три из пяти кладбищ в Бишкеке или вокруг столицы не используются, а остальные два — Юго-Западное и Ала-Арчинское — переполнены.

«Юго-западное кладбище переходит в полузакрытый режим.Захоронения будут производиться рядом с уже похороненными близкими»,— сообщает мэрия Бишкека.

Юго-западное кладбище функционировало с 1973 года. Изначально его территория составляла не более 69 гектаров. Сегодня территория занимает более 300 гектаров и насчитывает около 170 тыс. могил.

Из-за нехватки мест на кладбище бишкекчане были вынуждены хоронить усопших в других районах.

Жители поселка возле юго-западного кладбища жаловались на здоровье. Они выступали за его закрытие кладбища

Бишкекская городская санэпидемстанция заявляла, что жителям сел грозит опасность заражения инфекционными заболеваниями. Это связно с тем, что расстояние между кладбищем и поселком не соответствует санитарным нормам.

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