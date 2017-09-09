В Кыргызстан до 10 октября привезут из Объединенных Арабских Эмиратов 15 реанимационных автомобилей. Их распределят по станциям скорой помощи в Бишкеке и Ошской области.

Реанимобили предоставит Кыргызстану Немецкий банк реконструкции и развития KFW по проекту «Экстренная медицина».

По информации Минздрава, автомобили полностью оснащены медоборудованием и должны будут повысить оперативность оказания медпомощи в стране.

Заведующий отделом реанимации Бишкекской станции скорой медицинской помощи Егор Борисов рассказал в интервью Kloop.kg, что машин и бригад скорой помощи не хватает на число горожан.

«У нас запланировано 39 бригад и работают каждый день из них 38. И машин у нас соответственно 38. Но машины относятся не к станции скорой помощи, а к автобазе, которая предоставляет нам машины», — сказал он.

За последние полтора года на автобазу станции скорой медицинской помощи Бишкека поступило 22 реанимобиля. Еще 32 машины будут списаны, как отработавшие срок.

«Они сейчас практически в идеальном состоянии. Но поскольку мы работаем круглогодично, машины со временем выходят из строя. В мэрии заложено 20 миллионов сомов на приобретение примерно 12 новых машин. Но еще 12 авто нужно будет менять», — сказал главврач ССМП Искендер Шаяхметов.

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