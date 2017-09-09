Денис Петрашов завоевал золото чемпионата Азии по плаванию в Узбекистане. Серебро Кыргызстану также принесли Кирилл Вайс и Владислав Шулико.

На дистанции 100 метров брассом Петрашов показал время 1.02.62 сек и завоевал золотую медаль чемпионата Азии.

Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Денис Петрашов впервые в карьере завоевал золото континентального первенства.

На дистанции 50 метров брассом Кыргызстан представил Кирилл Вайс. Спортсмен финишировал вторым, установив новый национальный рекорд — 28.58 секунд.

Ещё одно серебро в копилку сборной принёс Владислав Шулико. На дистанции 50 метров баттерфляй кыргызстанец показал время 25.39 секунд.

Чемпионат Азии по водным видам спорта стартовал в Ташкенте (Узбекистан) 6 августа и продлится до 12-го.

На первенстве Кыргызстан представят семь пловцов. В чемпионате примут участие спортсмены из 40 стран.

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