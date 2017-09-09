Землетрясение магнитудой в 8,2 стало самым мощным в Мексике за последние 100 лет. В наиболее пострадавших штатах все еще продолжается поиск людей.

Эпицентр землетрясения находился в 100 километрах от мексиканского города Пихихьяпан, на глубине 35 метров.

Глава аварийно-спасательной службы страны Луиса Фелипе Пуэнте сообщил о 61 погибшем. В штатах Оахака, Чиапаса и Табаско продолжается масштабная спасательная операция.

В столице Мехико и нескольких других штатах власти закрыли школы для проверки зданий на наличие повреждений.

Президент Энрике Пенья Ньето призвал мексиканцев быть бдительными и следить за новостями в СМИ. В стране объявлен трехдневный траур, который начался 8 сентября.

Сразу после землетрясения власти Мексики предупредили население о возможности цунами. Под угрозой находились также побережья Сальвадора, Гондураса и Коста-Рики.

Однако, берегов Мексики достигли только небольшие волны. Тем не менее, жителей прибрежных районов эвакуировали.

В последний раз землетрясение такой мощности произошло в Мексике в 1985 году. Тогда жертвами катаклизма стали несколько тысяч человек.

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