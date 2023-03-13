Генсекретарь международной организации ТУРКСОЙ, кыргызский писатель Султан Раев 13 марта на своей странице в фейсбук поделился фотографиями юрт, отправленных в Турцию в виде помощи после землетрясения произошедшее 6 февраля.

Фото: Султан Раев

Юрты теперь обставлены партами, а за ними сидят дети и учат уроки.

«В каждой юрте живут пострадавшие. Также в них обучаются дети. В наших юртах есть медпункт, место для обедов, в них оказывают психологическую помощь. Турецкие братья нам все сказали, что наши юрты самые удобные!» — написал Раев.

МЧС Кыргызстана отправило в Турцию 127 юрт, два контейнера и семь стандартных палат.

Всего Кыргызстан на помощь в Турцию направил 182 человека: 6 были врачами, 5 — собиратели юрт, а остальные спасатели. Они проработали в Турции почти две недели и вытащили из-под завалов 8 человек живыми, а также тела 198 погибших.

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии произошли рано утром 6 февраля. Эпицентр находился в 26 км от города Газиантеп на юго-востоке страны, неподалеку от границы с Сирией.

Число жертв стихийного бедствия в обеих странах превысило 50 тысяч человек, еще сотни тысяч человек пострадали. Разрушены тысячи домов.